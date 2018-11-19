ضبط 6 أشخاص متلبسين بالتنقيب عن آثار أسفل منزل بالمحلة.. صور

تمكنت مديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالمحلة.



البداية عندما تلقت وحدة مباحث "مركز شرطة المحلة" بلاغا بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل منزل المدعو/توفيق ت.م، 49 سنه، عامل، بدائرة المركز.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط كلٍ من ياسين ف.ع، 59 سنه، وطارق م.م، 65 سنه، وسمير م.م، 43 سنه، وأحمد ا.م ، 23 سنه، ومحمودا.ع، 30 سنه، والسيدع.ا، 30 سنه



وتبين تواجد حفرة بعمق ( 7 متر × 2,5 مترتقريبًا ) وبحوزتهم ( الأدوات المستخدمة فى الحفر).



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمعرفة مالك المنزل مقابل مبالغ مالية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.