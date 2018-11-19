شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي

أحتفل أطفال حضانة مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالمولد النبوي الشريف، لإدخال الفرحة والسرور الي أنفسهم، وتثقيفهم بتوعيتهم بالمناسبات الدينية، مع توزيع عليهم حلويات المولد النبوي والهدايا التذكارية.



بدأت فعاليات الإحتفال باذاعة الأغاني الدينية بمبني الأنشطة، ومشاركة أطفال الحضانة في ورشة حكي عن قصة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، بهدف زيادة الوعي لدي الطفل بتلك المناسبة، وأسباب احتفالنا بها، واستمر الاحتفال باقامة مسرح للعرائس للأـطفال.



وجرى توزيع حلويات المولد النبوي علي الأطفال، وكذلك الهدايا التي تتضمن أشغال يدوية، عبارة عن ميداليات في شكل أحصنة للبنين، وعرائس للأطفال، وتم التقاط الصور التذكارية.