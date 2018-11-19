ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أحتفل أطفال حضانة مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالمولد النبوي الشريف، لإدخال الفرحة والسرور الي أنفسهم، وتثقيفهم بتوعيتهم بالمناسبات الدينية، مع توزيع عليهم حلويات المولد النبوي والهدايا التذكارية.

بدأت فعاليات الإحتفال باذاعة الأغاني الدينية بمبني الأنشطة، ومشاركة أطفال الحضانة في ورشة حكي عن قصة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، بهدف زيادة الوعي لدي الطفل بتلك المناسبة، وأسباب احتفالنا بها، واستمر الاحتفال باقامة مسرح للعرائس للأـطفال.

وجرى توزيع حلويات المولد النبوي علي الأطفال، وكذلك الهدايا التي تتضمن أشغال يدوية، عبارة عن ميداليات في شكل أحصنة للبنين، وعرائس للأطفال، وتم التقاط الصور التذكارية.
شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي
شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي
شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي
شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي
شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي
شاهد.. احتفال أطفال مكتبة دمنهور بالمولد النبوي
loading...

ترشيحاتنا

لمواجهة استخدام البيانات.. فيسبوك قد يلجأ لفرض رسوم على مستخدميه

إغلاق جزئى لـ الإسكندرية الزراعى 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

الخطيب يغادر غرفة العمليات وينقل للعناية المركزة

عادل كريم يفجر مفاجأة بشأن الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي.. فيديو

حبس عاطل قتل خالته وزوجها للخلاف على الميراث بروض الفرج

7 أنواع من الرجال احذري الارتباط بهم.. أبرزهم البصباص والشكاك.. فيديو

المقاصة يعلن عن رغبته في استعادة أحمد الشيخ من الاهلي مقابل هذا اللاعب

السيسي: هنقابل ربنا يوم القيامة وهنتحاسب على كل كلمة وفعل..فيديو

مواطنون عن الإعفاء الجمركي على السيارات: سيسهل عملية الشراء.. فيديو

الخطيب .. حكاية أسطورة لا تنتهى .. فيديو وصور

كندية تتفاخر بصورة ابنها مع السيسي في منتدى شباب العالم.. وتؤكد: شاهده الملايين بجوار رئيس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو
النقل تطلق حملة حياتك تهمنا لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات.. فيديو
العربي للتشغيل والصيانة: نفتقر الاهتمام الإعلامي بالمجال..فيديو
تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟