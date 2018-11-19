الأوقاف: تدريب 500 داعية بأكاديمية تدريب الأئمة.. فيديو

قال الدكتور جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة والوعاظ سوف تضم أكثر من 500 داعية وإمام.



وأوضح "طايع"، خلال لقائه عبر فضائية "دي أم سي"، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، سوف يتم تدريب الأئمة والدعاة على الإلمام بعلوم الثقافة والاقتصاد والتجارة وكافة العلوم الموجودة على الساحة، معقبا: «هذا ما ينشده رئيس الجمهورية».



وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الأكاديمية سوف تؤدي الرسالة التي تحدث عنها الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، لافتا إلي أن الأكاديمية سوف يدرس بها العلوم الشرعية والتثقيفية والسياسية.

