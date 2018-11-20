تطورات جديدة في واقعة الترويج الإلكتروني لبيع أسد في أسيوط

عرض أحد المواطنين مقيم بمحافظة أسيوط أسدًا للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، بمبلغ 20 ألف جنيه وأعلن أن التسليم بمحافظة أسيوط.



وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن أحد المواطنين "متوفى منذ عام" حيث كان يقتني أسدًا بمزرعته بدائرة مركز الفتح، وحاول أشقاء مالكه التصرف فيه بالبيع، إلا أنه نفق منذ حوالي 3 أشهر، وتم دفنه بالمزرعة، ولم تتوصل التحريات إلى اقتناء أي من المواطنين لأسود أو حيوانات مفترسة أخرى بنطاق المحافظة.