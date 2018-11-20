كارولين ماهر: كلما زاد عدد الأطفال زاد القصور في تربيتهم

قالت النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إنه من الضروري تكاتف العديد من الوزارات مثل الصحة والتعليم والمؤسسات الدينية مع المجهود الذي تبذله وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق أهداف حملة "2 كفاية".



وتابعت "ماهر" خلال تصريحات لـ "صدى البلد": يجب أن تعيد وزارة الصحة تنظيم حملات التوعية الخاصة بتحديد النسل والتعريف بأهمية الصحة الإنجابية، التى انتشرت فترة التسعينيات وحققت نجاحات كبيرة، وذلك عبر الوسائل المرئية والمسموعة للتوعية بمخاطر كثرة الإنجاب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، إضافة إلى دور المؤسسات الدينية لتغيير المعتقدات خاصة في محافظات الصعيد التي تعتبر أن تحديد النسل مخالف للشريعة.



وأضافت "عضو لجنة التضامن الاجتماعى" أن إنجاب أكثر من اللازم فى الأسرة الواحد يؤثر بالسلب على التربية والتعليم التي يتلقاها الطفل حتى وإن كان رب الأسرة قادر على التكاليف، مؤكدة كما زاد عدد الأطفال في أي أسرة سيكون هناك قصورا في التربية.



كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن "مشروع 2 كفاية" ليس حملة إعلانية ولكنه برنامج متكامل وكبير يتعرض لكل جوانب القضية السكانية، معلنة عن افتتاح 70 عيادة تم تطويرها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في الصعيد فى الثانى من ديسمبر المقبل.

