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أخبار العالم

رئيسة الوزراء البريطانية تجري محادثات مع المستشار النمساوي في لندن الخميس المقبل

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:29 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم /الثلاثاء/ أن ماي ستستضيف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يوم الخميس المقبل لإجراء محادثات في مكتبها في "داونينج ستريت".

وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية أن النمسا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي في 25 من نوفمبر الجاري قمة لمناقشة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

كان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبى لشئون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد وصف - أمس - مسودة اتفاق البريكست بأنها "متوازنة وعادلة".

تجدر الإشارة إلى أن البريطانيين صوتوا بنسبة 52% في استفتاء أجري في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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