نيللي كريم: مهرجان القاهرة مختلف هذا العام.. فيديو

قالت الفنانة نيللي كريم إن مهرجان القاهرة هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، موضحا أنها تحضر المهرجان من عام 2004.



وأضافت خلال حوارها على قناة دى إم سي، أن هناك أفلاما سيتم عرضها لأول مرة وكشفت أن هناك تكريما للسينما الروسية.



وأشارت إلى أن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة قادر على عرض أشياء جديدة مؤكدة أنه لأول مرة يتولى رئاسة مهرجان.



وأوضحت القناة أن هناك 160 فيلما من أكثر من دولة سيتم عرضها فى الدورة الـ 40 للمهرجان.



وانطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.