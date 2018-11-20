أبو شقة يكلف يمامة بإعداد قائمة جديدة للمفصولين والمستقيلين من الوفد

أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أنه سيكلف عبد السند يمامة رئيس اللجنة المشكلة لعودة المفصولين من الحزب فى أقرب اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بتلقى دفعة جديدة من المفصولين والمستقيلين من الوفد الراغبين فى العودة الى الحزب.



وأشار أبو شقة خلال كلمته، فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، إلى أنه وعد منذ فوزه برئاسة الحزب أنه سيعمل على عودة الطيور المهاجرة الى حزب الوفد وهو ماحدث بالفعل من خلال عودة عدد من المفصولين والمستقيلين من حزب الوفد.



وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد فوضت خلال اجتماعها اليوم بمقر الحزب، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب في اتخاذ القرارات اللازمة تجاه المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التي أجريت يوم 9 نوفمبر الجاري، وقاموا بالطعن أمام القضاء على بطلان نتيجة الانتخابات.