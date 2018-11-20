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أخبار العالم

ترامب: سألتقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين بالأرجنتين

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

أعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أمس الإثنين، أن الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد السعودية المشارك في قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين.

وقال الفالح في مؤتمر صحفي، إن مشاركة الأمير محمد بن سلمان في قمة الـ20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.

وتستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 30 نوفمير والأول من ديسمبر المقبل.
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