أنقذوا الأطفال: نحو 85 ألف صغير ماتوا بسبب الحرب في اليمن

كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال" عن أن نحو 85 ألف طفل دون سن الخامسة، ربما ماتوا؛ بسبب سوء التغذية الحاد خلال 3 سنوات من الحرب في اليمن.



وقالت المنظمة، ومقرها بريطانيا، طبقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، إن هذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية.



وأشارت إلى أن العدد الذي أعلنته لحالات وفاة أطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد تستند إلى بيانات جمعتها الأمم المتحدة.



وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن ما يصل إلى 14 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة.



وتسعى الأمم المتحدة إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب استمرت ثلاث سنوات وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.