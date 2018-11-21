شاروبيم: الدقهلية الأولى في الاستجابة لشكاوى المواطنين

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن المحافظة احتلت المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة في الاستجابة لشكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم.



وقال محافظ الدقهلية في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء نتيجة تكاتف جميع قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتعاون المثمر بينهم، وأضاف أننا نعمل لصالح المواطنين دائمًا لحل المشكلات التي تواجه المحافظة ولدينا أولويات نعمل على تحقيقها وفي مقدمتها ملفات النظافة والطرق والإنارة وقبلهم الصحة والتعليم بالطبع.



وأشار المحافظ إلى أن تحقيق الدقهلية للمركز الأول جاء وفقا لما أعلنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في تقريره أمس عن مدى استجابة المحافظات للشكاوى التي تقدم بها المواطنون، والتي جاء في مقدمتها شكاوى خاصة بالنظافة والإشغالات والبناء المخالف.



وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين من أبناء الدقهلية وقدم شاروبيم الشكر لجميع العاملين بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية مطالبا إياهم باستمرار الأداء على نفس المستوى الذي جعل المواطنين يشيدون بهذا الأداء.