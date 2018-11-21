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أخبار العالم

الممثل التجاري الأمريكي: الصين لم تصحح ممارستها التجارية غير العادلة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
علم -الصين
علم -الصين
أ ش أ
قال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتايزر، إن الصين لم تغير ممارساتها غير العادلة والتمييزية التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض تعريفات جمركية على البضائع الصينية بقيمة 250 مليار دولار.

وأدلى لايتايزر ببيان إلى جانب تقرير من 53 صفحة حول تحقيقه في ممارسات الملكية الفكرية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.. وقدم هذا التحقيق والتقرير الأولي الصادر في مارس الماضي الأساس القانوني لترامب لفرض التعريفات على ما يقرب من نصف جميع الواردات من الصين -وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية.

وقالت لايتايزر في البيان: "أكملنا هذا التحديث كجزء من جهود المراقبة والتعزيز المعززة لهذه الإدارة.. ويظهر هذا التحديث أن الصين لم تغير جذريا ممارساتها غير العادلة وغير المعقولة والمشوِّهة للسوق والتي كانت موضوع تقرير مارس 2018 حول بند 301 في تحقيقنا".

ويأتي هذا الإعلان قبل عشرة أيام من اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في بيونس آيريس والذي قد يمهد الطريق لوقفة في الصراع التجاري أو المزيد من التصعيد. ويشير بيان لايتايزر إلى أن الصين لم تفعل الكثير خلال الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة المخاوف الواردة في تقريرها الأصلي.

وأرسل كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كودلو، إشارات متضاربة حول فرصة التقدم في بوينس آيرس.
وقال كودولو "عندما نتحرك نحو اجتماع مجموعة العشرين، فإن الاتصالات المفصلة للغاية تحدث على جميع مستويات الحكومة."
ومع ذلك ، شدد كودلو على وجهة نظر ترامب بأن أي صفقة يجب أن تكون في مصلحة الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الصين يجب أن تعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن سرقة الملكية الفكرية ، وقيود الملكية ، والحواجز الجمركية وغير الجمركية ، وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وإنفاذ أي اتفاق تم التوصل إليه.
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