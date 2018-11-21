ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن توريد النفط إلى سوريا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:13 م
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب
لانا طارق
أكد عضو لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف، أن روسيا لن تتخلى عن مساندتها و دعمها لسوريا رغم الضغوط والعقوبات التى تفرضها واشنطن ضد روسيا.

ووفق ما نشرته وكالة "نوفوستى"الروسية، أشار الدبلوماسى الروسى، إلى أن بلاده ستواصل تنفيذ اتفاقها مع دمشق بشأن إمدادات النفط إلى الأراضى السورية.

وصرح بأن السلطات الأمريكية ما زالت لا تتقبل هزيمتها فى سوريا و تحاول بكافة الطرق ممارسة الضغوط على الحكومة الروسية، وأن واشنطن ترى أن حجب ومنع النفط عن الحكومة السورية هى الطريقة الأنسب للضغط على سوريا.

وأضاف موروزوف، أن روسيا دولة حرة وتتخذ قراراتها المستقلة بشأن ما تريد توريده و إلى من.

وأردف الدبلوماسى قائلًا: "اتفاقاتنا مع سوريا ستظل و لن تعرقلنا الضغوطات الأمريكية".

يذكر أن واشنطن فرضت، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا و تشمل العقوبات 6 أفراد و 3 منظمات روسية بسبب امداد الحكومة السورية بالنفط، حيت تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الشركات الروسية تمدد الحكومة السورية بالنفط الإيرانى و تنقل المال للحرس الثورى الإيرانى.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو

عبدالله السعيد يكشف السبب الحقيقى لانضمامه للأهلي وأفضل من لعب بجوارهم

مدرب المقاولون يصدم الأهلي بتصريحات نارية

على طريقة اللمبي 8 جيجا.. زرع شريحة ذكية تحت الجلد.. فيديو

الحرس يصعق المصري ويزيد من أوجاعه بثلاثية نظيفة

فيديو جراف .. عودة لأسواق الرقيق .. بيع فتاة على فيسبوك مقابل 500 بقرة

أمن القليوبية: جثتا فتاتي العبور أم وابنتها مدمنتان للمخدرات

أول رد فعل جزائري عن إيقاف مهدى عبيد من الكاف بسبب الأهلى والترجى

المالية تزف بشرى للموظفين: صرف رواتب العاملين بالدولة السبت المقبل

تكلفة صادمة لإطلالة ميجان ماركل.. صور

إسرائيل تهدد باحتلال غزة واغتيال قائد حماس

التموين : حذف 3 فئات من البطاقات التموينية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: بدء المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سي أول ديسمبر
أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو
الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو
الحكومة تكشف سبب فرض رسم إضافي على تذاكر السينما والمسرح.. فيديو
هالة زايد: الصحة العالمية ترغب في نقل مبادرة القضاء على فيروس سي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟