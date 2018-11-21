روسيا تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن توريد النفط إلى سوريا

أكد عضو لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف، أن روسيا لن تتخلى عن مساندتها و دعمها لسوريا رغم الضغوط والعقوبات التى تفرضها واشنطن ضد روسيا.



ووفق ما نشرته وكالة "نوفوستى"الروسية، أشار الدبلوماسى الروسى، إلى أن بلاده ستواصل تنفيذ اتفاقها مع دمشق بشأن إمدادات النفط إلى الأراضى السورية.



وصرح بأن السلطات الأمريكية ما زالت لا تتقبل هزيمتها فى سوريا و تحاول بكافة الطرق ممارسة الضغوط على الحكومة الروسية، وأن واشنطن ترى أن حجب ومنع النفط عن الحكومة السورية هى الطريقة الأنسب للضغط على سوريا.



وأضاف موروزوف، أن روسيا دولة حرة وتتخذ قراراتها المستقلة بشأن ما تريد توريده و إلى من.



وأردف الدبلوماسى قائلًا: "اتفاقاتنا مع سوريا ستظل و لن تعرقلنا الضغوطات الأمريكية".



يذكر أن واشنطن فرضت، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على روسيا و تشمل العقوبات 6 أفراد و 3 منظمات روسية بسبب امداد الحكومة السورية بالنفط، حيت تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الشركات الروسية تمدد الحكومة السورية بالنفط الإيرانى و تنقل المال للحرس الثورى الإيرانى.

