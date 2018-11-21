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أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يعلن توحيد الإجراءات الجمركية مع كردستان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:02 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
رويترز
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الأربعاء توحيد بلاده الإجراءات الجمركية في جميع مناطقها الحدودية، بما في ذلك في إقليم كردستان، في إشارة على المزيد من الدفء في العلاقات بين بغداد وأربيل بعد استئناف تدفقات النفط من كركوك.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي إن القرار سيطبق بعد أن تتوصل الحكومة الإتحادية في بغداد إلى إتفاق حول الإجراء مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وأشار إلى أن الإجراءات الموحدة ستجعل نقل البضائع والسلع الأولية المستوردة أسهل.

وفي الوقت الحالي، تفرض حكومة إقليم كردستان العراق بشكل مستقل رسوما جمركية على السلع المستوردة في المناطق الحدودية التي تسيطر عليها وتجمع تلك الرسوم، وهو ما تعتبره بغداد أمرا غير قانوني.

في المقابل، تفرض بغداد المزيد من الرسوم من جانبها على السلع الأولية القادمة من المناطق الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية. وينظر التجار إلى الازدواج الجمركي على أنه عبء.

وقال عبد المهدي إنه سيلتقي بالزعيم الكردي مسعود برزاني، الذي من المنتظر أن يزور بغداد يوم الخميس. واستقال بارزاني من منصب رئيس الإقليم بعد محاولة فاشلة للاستقلال، لكنه ما زال زعيم أكبر حزب في الإقليم.
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