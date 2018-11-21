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برلمان

تعليم البرلمان: نحتاج لتعديل طريقة القبول بالجامعات

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:31 م
النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أننا فى حاجة إلى إجراء تعديلات قانونية على قانون التعليم ، بحيث يكون من حق الطالب فى عمر 14 عاما الحصول على الثانوية العامة فى سن مبكرة ، خاصة اذا كان من الموهوبين، بحيث يجيز القانون ذلك.

كما أشار أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة أيضا إلى تعديل طريقة القبول بالجامعات، بحيث لا يعتمد على المجموع التراكمي، ولكن من خلال المواد المؤهلة لدخول الكليات، مؤكدا أننا فى حاجة إلى قوانين يتم صياغتها بشكل يتواكب مع منظومة التعليم الجديدة، ولانريد أى حواجز اسمنتية حتى لاتمنع خروج المواهب المبدعة لدينا من الطلاب.

وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه لابد من وضع معايير الموهوبين الراغبين فى دخول الكليات من خلال المواد المؤهلة لذلك بعيدا عن المجموع التراكمى، بحيث لاتكون باب خلفى للفساد، وان يتم تحديد تفسير للموهوب والا يشترط ان يكمل كل سنواته الدراسية للوصول إلى الجامعة.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه يتم حاليا إجراء تعديلات على قانون التعليم الحالى تسمح باستثناء الطلاب الموهوبين من الحاصلين على الثانوية العامة من تنسيق القبول بالجامعات بما يسمح للطالب باختيار الكلية التى يرغب فى دخولها دون التقيد بالمجموع.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر التنمية المستدامة الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
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