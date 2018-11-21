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أخبار البلد

السفير الياباني وسحر نصر يبحثان سبل التعاون الثنائي بين البلدين

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:15 م
السفير الياباني ووزيرة
السفير الياباني ووزيرة الاسثمار المصري
محمود نوفل
ذكرت السفارة اليابانية بالقاهرة أن السفير ماساكي نوكي قد التقي مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وفي مقدمتها مجال التعليم وكذلك العلاقات بين الشركات في البلدين.

وقالت السفارة في بيان مقتضب لها اليوم انه الشهر القادم سيشهد انعقاد مؤتمر هام للأعمال الإفريقية في مدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

كان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قد التقى مساء اليوم الأربعاء، السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى حيث شارك في اللقاء - النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد، أمين عام مجلس النواب.

وفي أعقاب اللقاء، اصطحب النائب أسامة هيكل، السفير الياباني لدي القاهرة ماساكي نوكي في جولة لتفقد متحف المجلس، والقاعة العامة الرئيسية التي تعقد داخلها جلسات البرلمان.
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