مصطفى الفقي: السادات أكثر من استطاع تطويع التليفزيون

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أكثر من استطاع تطويع التليفزيون، حيث تمكن من عرض صورة خاصة لنفسه عبر هذا الجهاز، موضحا أن السادات كان من أكثر رؤساء العالم أناقة.



وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بعدد من الأعمال التي عرضها على شاشة التلفاز حين حرق شرائط التنصت التي كانت تلجأ إليها بعض أجهزة الدولة الأمنية.



وأشار المفكر السياسي، إلي أن الرئيس السادات كان يمثل قدرات إنسانية ضخمة، ولم يأخذ حقه في الدراسة الإنسانية مثل باقي أقرانه من الزعماء والرؤساء.