المشاط: أعدنا تشكيل اللجنة العليا للحج لتمثل كل شرائح شركات السياحة

قالت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة السياحة، إنه تم وضع ضوابط جديدة لموسم الحج لعام 1439 هجريا حيث خرج بنجاح ودون اي مشكلات في ظل التعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة.



أكدت الوزيرة في تصريحات صحفية أنه تم إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج واعطاؤها صلاحيات تسمح بمرونة اتخاذ القرار مع مراعاة وجود ممثل عن كل شريحة من شرائح شركات السياحة الدينية في مصر.



أشارت إلى أنه تم فتح موسم العمرة على مدار العام بعد أن كان لمدة 3 أشهر فقط محدد بشهر رجب وشعب ورمضان وبدأت أولي رحلات العمرة للموسم الحالي 15 نوفمبر الجاري.