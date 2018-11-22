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أخبار البلد

تخصيص قطع أراض من املاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
محمد عبد المنعم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بتخصيص قطع أراض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظات الجمهورية ، حيث أصدر قرارا رقم 2016 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 594 م بمركز ومدينة مطاى بمحافظة المنيا بالمجان لإقامة مقر للغدارة التعليمية .

كما أصدر قرارا رقم 2017 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1404أم باناحية الكوادى التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوان مركز مطاى بمحافظة المنيا بالمجان لإقامة معهد ينى ازهرى ابتدائى وإعدادى عليها .

وأصدر قرارا رقم 2018 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م بقرية سنبو الكبرى بمركز زفتى بمحافظة الغربية بالمجان لإقامة دار حضانة ومشغل عليها.

وأصدر قرارات أخرى فى محافظات أخرى ونشرت فى الجريدة الرسمسة فى عددها الصادر اليوم الخميس .

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