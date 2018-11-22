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حوادث

حبس ترزي بالوراق بعد قتل عشيق زوجته

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة- أحمد مهدي
أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بحبس ترزي 4 ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجار مسلح ضبطه في احضان زوجته بمنطقة الوراق.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد بينما امرت بحبس الزوجة 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

كان تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بمقتل شاب داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقلت علي الفور قوات الامن وتبين العثور علي جثة شاب في الثلاثينات من العمر غارقا في دمائه داخل غرفة النوم مصابا بطعنة في الصدر جهة القلب، شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

اشارت التحريات التي اجريت بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث ان المجني عليه يعمل نجار مسلح وان الشقة مسرح الجريمة يقطن بها ترزي وزوجته عروسان تزوجا منذ 4 اشهر فقط، كما تبين ان الزوجة كانت علي معرفة بشاب قبل زواجها الا ان الامر لم يتطور الي علاقة بينهما حتي تزوجت وكانت تستغل خروج زوجها للعمل بمصنع ملابس وتدعو عشيقها للذهاب الي شقتها ويمارسان الرذيلة.

رحت التحريات ان يوم الجريمة شعر الزوج باعياء في عمله فعاد مبكرا عن موعده المعتاد وعند دخوله الشقة فوجيء بزوجته في احضان شاب داخل غرفة النوم ما اثار غضبه واسرع تجاه المطبخ مستلا سكين وجه بها طعنة الي العشيق الذي لم يتمكن من الهرب وفرت الزوجة من امامه فترك العشيق غارقا في دمائه ولاذ بالهرب.

لقت قوة أمنية برئاسة المقدم امثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق القبض علي الزوج المتهم والذي اعترف بارتكاب الجريمة واتهم زوجته بالزنا فتم ضبطها واحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
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