فوز ممثلي 5 دول أفريقية في انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي لاتفاقية ناجويا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي فوز كل من ممثلى غانا وأثيوبيا والنيجر ونامبيا والسودان بانتخابات أعضاء المكتب التنفيذى لاتفاقية ناجويا و تأجيل انتخابات المجلس التنفيذى لاتفاقية قرطاجنة ليوم السبت القادم حتى يتسنى وصول كافة الترشيحات .



جاء ذلك بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي الخاصة باستكمال إجراءات انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي خلال فترة رئاسة مصر لمدة عامين.



شملت الجلسة اعتماد عدد من مسودات القرارات الخاصة باتفاقيتى ناجويا وقرطاجنة المعنية بحماية التنوع البيولوجي كذلك تمت دعوة الوفود للمشاركة بالاحتفالات المقامة خلال المؤتمر بحديقة السلام وتفقد المعرض للتعرف على منتجات المجتمعات المحلية .



جدير بالذكر ان مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.