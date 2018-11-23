صفقة تبادلية منتظرة بين ميلان وإشبيلية

اقترب نادي إشبيلية الإسباني، من إتمام صفقة تبادلية مع نظيره ميلان الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.



وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، أن ميلان يريد شراء الفرنسي وسام بن يدر، نجم الفريق الأندلسي، لتدعيم الخط الهجومي للروسونيري، موضحًا أن اللاعب يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 30 مليون يورو.



وأضاف الموقع أن إشبيلية يرغب في الحصول على خدمات أندريه سيلفا بشكل نهائي، خاصة أن اللاعب يقضي الموسم الحالي على سبيل الإعارة في النادي الأندلسي.



وأشار إلى أن ميلان قد يستغل رغبة إشبيلية في ضم سيلفا بشكل نهائي، من أجل إتمام التعاقد مع وسام بن يدر، البالغ من العمر 28 عامًا.



وذكرت تقارير إسبانية، أن مارسيليا وباريس سان جيرمان يريدان الحصول على خدمات وسام بن يدر، كما أن الفريق الأندلسي رفض عرضًا من مارسيليا، الصيف الماضي لضم اللاعب الفرنسي.