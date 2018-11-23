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محافظات

أبناء قرية الروضة بشمال سيناء يطالبون بإقامة مصنع للملح

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:52 م
أبناء قرية الروضة
أبناء قرية الروضة بشمال سيناء يطالبون بإقامة مصنع للملح
احمد صالح
طالب نصار سليم، أحد أبناء قرية الروضة، بتوفير مزرعة مواشٍ، خاصة وأن أبناء القرية يتقنون العمل في هذه الحرفة، بالإضافة إلى إقامة مصنع للملح، حيث كانت المحافظة تنتج نحو 3 ملايين طن سنويا من أجود أنواع الملح، مؤكدا أن إقامة هذا المصنع يوفر 500 فرصة عمل لشباب وأبناء القرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد على هامش زيارة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمحافظة شمال سيناء، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، وذلك بحضور محافظ شمال سيناء، اللواء محمد شوشة، ورئيس مركز بئر العبد، العميد إيهاب فرغلي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ورموز الأوقاف في المحافظة.

أضاف أن الظروف الحالية فرضت عدة مطالب لأهالي قرية الروضة، لا نريد إلا ما هو متاح تحقيقه منها، لافتا أن هذا لا يعني أن ما تم تقديمه وتحقيقه غير كاف،ـ محددا هذه الطلبات في سرعة إنجاز ما تبقى من المنازل، وإيجاد فرص عمل ووظائف لشباب القرية.

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