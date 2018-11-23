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بهاء الدين أبو شقة يكشف أسباب التحقيق مع السيد البدوي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:08 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه كرئيس للحزب ليس له مطلق التصرف في شئون الحزب، ولكن تحكمه لائحة ومبادئ، مؤكدا أن الإدارة جماعية تقوم على المشاركة والديمقراطية، حيث لا يوجد مسؤول يستطيع اتخاذ قرار منفردا، ولكن بالعودة لرأي الجماعة.

وأوضح أبو شقة، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن قرار استدعاء الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق للتحقيق؛ هو قرار حزبي ومؤسسي، مضيفا أنه لا يوجد بينهما سوى الود والتقدير.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلي أن استدعاء السيد البدوي للتحقيق؛ يتعلق بملف خاص بشركة إعلامية تعاقد معها الحزب، لكن حدث إخلال لتنفيذ بنودها، موضحا أن الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات خاصة مع قناة يملكها الدكتور السيد البدوي.

وتابع، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أقر بعدم تنفيذ البنود الموقع عليها مع الشركة الإعلامية، حيث أن الشركة تعاقدت لمدة 3 سنوات بـ66 مليون جنيه، تقوم بسداد مليون جنيه شهريا و10 ملايين بنهاية كل عام.

وأكد أبو شقة، أن هناك 7 أشهر فقط التزم فيها ببنود العقد، ثم توقف ضخم الأموال بشكل كامل، وقد أعلن السيد البدوي أنه مسئول عن سداد تلك الأموال؛ حتى إن لم تسدد الشركة.
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