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فاطمة عيد: بستعد لدويتو غنائي مع تامر حسني.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد، إنها تستعد لعمل دويتو غنائي مع الفنان تامر حسني، معقبة: «أنا بموت في تامر حسني، ومتواضع جدا».

وأشارت "عيد"، خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر"، تقديم الإعلامية "ياسمين سعيد"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: «تامر حسني كفنان يعتبر كامل من كل حاجة»، لافتة: «تفاصيل الدويتو لسه ما عملناش، بس لسه محطناش النقط علي الحروف».

وأكدت المطربة الشعبية،: «إن شاء الله هنعمل دويتو، وهيسيب صدى مع الناس كلها».

ومن ناحية أخري، قال الملحن شفيق الشايب، زوج المطربة الشعبية فاطمة عيد، إن الدويتو مع الفنان تامر حسني سوف يكون شيئا مختلفا، مؤكدا أن تامر حسني فنان كبير.
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