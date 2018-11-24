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أخبار العالم

إغلاق برج إيفل والشانزلزيه بسبب الاحتجاجات ضد ماكرون في فرنسا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
اغلاق برج ايفل
اغلاق برج ايفل
على صالح
قررت السلطات الفرنسية اليوم، السبت، إغلاق برج إيفل؛ بسبب الاحتجاجات التي قرر المتظاهرون المحتجون على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الإصلاحية تنظيمها في ساحة مارسوف في العاصمة باريس.

وأعلن المسئولون في برج ايفل، وفقا لصفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن المظاهرات في ميدان مارسوف ستجبر على إغلاق البرج في وجه الجمهور طوال اليوم.

ومن المقرر أن يحتشد عشرات الآلاف في باريس، اليوم؛ احتجاجا على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي، في مطلع الأسبوع الثاني من احتجاجات "السترات الصفراء" التي أدت إلى اضطراب وفوضى كبيرين.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، حالة الاستنفار استعدادا لمواجهة اندلاع موجة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"، والتي يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تقطع الاحتجاجات السيل المروري في الشانزليزيه ومنطقة "لا كونكوجد".

وتسعى السلطات الفرنسية إلى تأمين استيعاب خروج عشرات الآلاف للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، والمعروفة بـ احتجاجات "السترات الصفراء"، التي أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وجرى، في الساعات الأولى من صباح السبت، نشر الآلاف من رجال الشرطة في كل أنحاء العاصمة، لاسيما في المناطق التي يقصدها السياح، تجنبا لأي اصطدامات.
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