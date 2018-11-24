تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس دير مقار بالبحيرة لـ 22 ديسمبر

قررت محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون تأجيل محاكمة وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح أشعياء المقاري" والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير مقار بوادي النطرون، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم، لسماع بقية شهود الإثبات والنفي فى القضية.



وأجريت خامس جلسات المحاكمة اليوم السبت ، وسط تواجد أمنى مكثف ، وبحضور المتهم الأول الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والمتهم الثانى الراهب فلتاؤوس المقاري، وتمت محاكمته على سرير متحرك داخل قاعة المحاكمة لظروف مرضه.



وخلال الجلسة تم سماع شهود الاثبات والنفى فى القضية ومناقشة المتهمين ، وأيضا الاستماع لشهادة الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه.



كان المستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء" و"فلتاؤوس" المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار إلى محكمة الجنايات محبوسين لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري "وائل سعد تواضروس" والراهب فلتاؤوس المقاري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير مقار بوادي النطرون، الذي عثر على جثته داخل الدير.

