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حوادث

ضبط 9 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بمخزن بشبرا الخيمة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
إبراهيم الهوارى
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 9 أطنان سلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مخزن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من العميد خالد المحمدى، رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (غير مرخص) بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها.

تبين أن المضبوطات قدرت بـ 9 أطنان مواد وسلع غذائي عبارة عن "لوبيا، ملوخية، عسل أسود، شطة، عرقسوس، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
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