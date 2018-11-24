ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

دواء رباني لتواجه به هموم الدنيا.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
محمود ضاحي

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن هناك دواء ربانيا لك لتواجه به هموم الدنيا، وهو سيد الاستغفار" أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ "

وتابع: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ .
loading...

ترشيحاتنا

السعودية تحذر رعاياها في فرنسا بتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه

شيكابالا يسجل هدفا عالميا في شباك باناثانايكوس ..فيديو

طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة «أزارو» وموقفه من مباراة المقاولون

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

شاهد.. إدمان لعبة فيديو وراء مقتل معلمة ثانوي في الإسكندرية

بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الحكام المصريين

ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول بالثانوية التراكمية بعد اعتماده من وزير التعليم

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة حول حكم مباراة الوصل

أحمد موسى: البلد كانت مقلوبة امبارح فى الجمعة البيضاء.. فيديو

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

سيد عبدالحفيظ يشهر سيفه..خصم 100 ألف جنيه لعاشور و20 ألفا لمؤمن

أحمد موسى: فرنسا واقفة على رجل وحرب بين الشرطة والمتظاهرين..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

سميرة سعيد فى جلسة تصوير جديدة بمناسبة إزاي أحب.. صور

إطلالات الفنانات في عرض فيلم ليل خارجي.. صبا مبارك أجرأهن..صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين سوزان نجم الدين

فيديو

كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على سبال بثنائية نظيفة.. فيديو
أحمد موسى: العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل 6 ملايين مواطن..فيديو
أحمد موسى يعلق على تفقد الرئيس السيسي لأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية
أحمد موسى يعلق على مشاهد الاشتباكات بين الشعب الفرنسي والشرطة.. فيديو
أحمد موسى: فرنسا واقفة على رجل وحرب بين الشرطة والمتظاهرين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟