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أخبار البلد

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
صدى البلد
أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إقامة قداس عيد الميلاد المجيد في يناير المقبل بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجموعة من ضيوف مصر من الخارج.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال الصلوات التى اقيمت مساء اليوم لسيامة وتجليس أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تفقده أمس الأعمال الجارية بكتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة سير العمل هناك، كما قدم الشكر لرجال القوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم الكبيرة المبذولة من أجل افتتاح الكاتدرائية في يناير المقبل.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى إن صلوات عيد الميلاد المجيد في يناير المقبل ستشهد حضور مجموعة كبيرة من ضيوف مصر بالخارج إلى جانب مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس والكهنة والشعب في تذكار سيخلده التاريخ الحديث.
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