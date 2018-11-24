مجلس الوزراء: مقترحات بزيادة جديدة على تذاكر الخدمات

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مقترحا بخصوص تذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى المميزة وزيادتها 2 جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على المواطنين، أما التذاكر العادية فلن تطولها هذه الزيادة.



وتابع متحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن الزيادة المقررة على تذاكر السينما والمسرح لا تتعدى 50 قرشًا، ولن تؤثر بأي شكل على حياة الناس، معقبًا: "50 قرشًا على تذكرة مسرح بـ300 جنيه ليست كبيرة بالمرة".



وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على السينما والمسرح لم ترتفع من عام 1942، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تذهب لخزانة الدولة، ولكنها ستذهب للجمعيات الخيرية لتنمية الصعيد.



