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حوادث

حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:29 م
حملة أمنية ليلية
حملة أمنية ليلية استهدفت ١٨ شارعا وميدانا بالقاهرة
كتب محمد صبرى
شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة ليلية مكبرة على عدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية التى أستهدفت ١٨ ميادين عامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة.

ومن جانبها، أزالت الأجهزة ٥٠٠ إشغال طريق، 46 بائع جائل، 12 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، تروسكل بيع فاكهة، 6 عدم حمل شهادة صحية، 18 محضر تلوث بيئة، 33 محضر إدارة بدون ترخيص، 7 لافته إعلانات - 3 فاترينة استانلس – 3 توك توك.

وفي مجال المرور تم ضبط (2243 كلبش، 43 تعطيل حركة المرور، 640 سحب تراخيص، 3582 مخالفات نموذج 125، 112تصالح، 22 طمس لوحات، 60 أنتظار في الممنوع، 21 ملصقات ومعلقات، 127 مخالفة شروط الترخيص، 11 حظر سير النقل، 45 دون رخصة قيادة، 40 بدون رخصة تسيير، 97 أنبعاث دخان، 74 أمن ومتانة، 1 حجز درجات نارية، 2 مركبات بدون لوحات).

اما في مجال البحث الجنائي تم ضبط 8 احكام الجنايات، 7 أحكام مستأنف، 32 أحكام جزئى، 78 مخالفات، 143 غرامات، 65000 مبالغ محصلة، 13 قضية مخدرات، 1 سلاح نارى، 5 سلاح أبيض، 12 فرد خرطوش.

هذا وسوف تتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة و إعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
حملة أمنية ليلية استهدفت 18 شارعا وميدانا بالقاهرة.. صور
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