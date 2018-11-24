بوكا جونيورز وريفربليت .. باتيستوتا: الأحداث مخجلة أمام العالم

أعرب جابرييل باتيستوتا نجم الأرجنتين السابق عن حزنه الشديد على اشتعال الأحداث وسقوط مصابين قبل مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفربليت.



وعلق نجم الأرجنتين ولاعب الفريقين السابق بتغريدة على تويتر : فرصة أخرى نضيعها أمام العالم الذي يشاهدنا، إنها أحداث مخجلة ومؤسفة.



وتحولت كرنفالات مباراة بوكا جونيورز وريفربليت فى الأرجنتين إلى أزمة حقيقية وشهدت أحداث عنف وشغب خارج مدرجات نهائي كأس الليبرتادوريس نتجت عنها إصابات بين الجماهير ويتردّد أن هناك إصابات أيضًا بين بعض اللاعبين.



وتسبّب اشتعال وتصاعد الأحداث إلى إعلان اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل انطلاق إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة ساعة، ثم تأجيلها نصف ساعة أخرى وهناك اتجاه لإلغائها.



من جانبه بدأ السويسرى جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إجراء اتصالاته بمسئولي الاتحاد لحل الأزمة ومتابعة الأحداث لتهدئة الأمر.



وهاجمت جماهير ريفربليت حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.



يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب البوكا.