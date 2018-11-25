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محافظات

صحة سوهاج تغلق 3 معامل تحاليل طبية مخالفة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:40 ص
حملات لتشمل جميع
حملات لتشمل جميع المنشات الطبية والمعامل
خالد رياض
وجَّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مسئولى مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لمعامل التحاليل الطبية بنطاق المحافظة، ومراجعة تراخيص تلك المعامل، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور هانى، جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم تم أمس التفتيش المفاجئ على معامل المدينة الطبية بنطاق حى غرب مدينة سوهاج برفقة الدكتور محمد نصر مدير ادارة العلاج الحر، بالمرور على 12 معملاً للتحاليل الطبية، ومراجعة التراخيص اللازمة بتلك المعامل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق 3 معامل مخالفة.

وأكد جميعة على استمرار تلك الحملات لتشمل جميع المنشآت الطبية والمعامل بنطاق المحافظة، فى إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على أماكن تقديم الخدمات الطبية , والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.
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