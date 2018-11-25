صحة سوهاج تغلق 3 معامل تحاليل طبية مخالفة

وجَّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مسئولى مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لمعامل التحاليل الطبية بنطاق المحافظة، ومراجعة تراخيص تلك المعامل، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة حفاظا على صحة المواطنين.





وقال الدكتور هانى، جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم تم أمس التفتيش المفاجئ على معامل المدينة الطبية بنطاق حى غرب مدينة سوهاج برفقة الدكتور محمد نصر مدير ادارة العلاج الحر، بالمرور على 12 معملاً للتحاليل الطبية، ومراجعة التراخيص اللازمة بتلك المعامل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق 3 معامل مخالفة.



