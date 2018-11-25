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أخبار العالم

ترامب: الجمهوريون خذلوني.. وهذا هو أكبر عدو لي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:46 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
كشف كتاب "أعداء ترامب: كيف تقوض الدولة العميقة الرئاسة"، والذي سيصدر الثلاثاء المقبل، من تأليف، كوري زي. ليفاندوفسكي، الرئيس السابق لحملة ترامب، ووديفيد إن. بوسي، عن أكبر عدو لترامب وكذلك أكبر إنجاز له.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن ليفاندوفسكي وبوسي التقى ترامب في المكتب البيضاوي في 20 سبتمبر، لإجراء مقابلة ودية، وبحسب الكتاب الذي جاءت به نسخة منقحة من المقابلة.

وأضافت أن ترامب أمضى جزءًا كبيرًا من المقبلة يشكو وسائل الإعلام، عندما سأله بوسي عمن هو أكبر عدو له، رد قائلاً: "إن أكبر عدو لهذا البلد هو الإعلام المزيف.. أنا أعنى ذلك حقاً، أعتقد أن أحد أهم الأشياء التي قمت بها، خاصة بالنسبة للجمهور، هو شرح أن الكثير من الأخبار هي مزورة بالفعل".

وأعرب ترامب أيضا لهما عن أسفه تجاه أعضاء حزبه من الجمهوريين، وأنهم خذلوه لأنهم لم يحاربوا أكثر من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
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