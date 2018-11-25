وزير الإنتاج الحربي ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، والوفد المرافق له لبحث مشاركة الإنتاج الحربي في المشروعات الخاصة بالنقابة.



وقال العصار إن هذا اللقاء يأتى تأكيدًا على اعتزازه بالدور العظيم للصحفيين، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة فى هذه المرحلة الهامة.



واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء إمكانيات الشركات والوحدات التابعة، وأنه يتم استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لديها في التعاون مع المؤسسات الوطنية من هيئات وقطاعات حكومية وقطاع خاص لإقامة مشروعات اقتصادية وقومية كبرى من أجل خدمة الوطن.



وشهد اللقاء مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعين على مستوي عال من الأهمية تم طرحهما أثناء اللقاء، أحدهما إنشاء مصنع خاص بإنتاج الورق بجميع أنواعه، خاصة ورق الصحف اللازم للطباعة، مما يساعد على توطين تكنولوجيا صناعة الورق في مصر وتقليل الاستيراد من الخارج، والذى يؤدى إلى توفير العملة الصعبة، والمشروع الآخر هو إنشاء مستشفى خاص بنقابة الصحفيين وتجهيزه بأحدث الأدوات والمعدات الطبية والمعامل الخاصة.



من جانبه، أعرب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عن ثقته فى إسناد تنفيذ هذه المشروعات لوزارة الإنتاج الحربي لما لها من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة على أعلى مستوى، خاصة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التي لديها خبرات كبيرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات نظرًا للنجاحات التي حققتها في المشروعات القومية والتنموية التي أسندت إليها، والتي قامت بتنفيذها في اوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة وبتكلفة مالية مناسبة.