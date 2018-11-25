ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هجوم شديد من علي جمعة ضد سعد الهلالي بسبب المواريث ..فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الميراث نظام متكامل، داعيًا الناس إلى عدم ظلم البنات، وعدم اغتصاب حقوق إخواتهن. 

وأضاف "جمعة"، خلال حديثه على "سي بي سي"، موجهًا حديثه للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن القضية ليست قضية شخصية، بل قضية أمة ودين سنسأل عنه يوم القيامة.

وتابع: ستسبب فتنة لدى الناس بكلامك، وفارق كبير بين مردود الكلام على السامع ومعنى الكلمة، مضيفًا: "فتنة ناشئة عن عدم المواءمة بين المعنى ومردود الكلمة عند الناس والناس أمانة يجب أن نحافظ عليهم يا دكتور سعد".

كان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أشاد بقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في تونس، قائلًا "صحيح فقها.. ولا يعارض كلام الله".

loading...

ترشيحاتنا

بطل العالم للكاراتيه: رئيس الاتحاد سبب تحولي إلى بائع كشري.. فيديو

هيديرسفيلد رمضان صبحى يهزم وولفرهامبتون بهدفين فى الدوري الإنجليزي

الصحف الإنجليزية تسخر من راموس بسبب احتفال محمد صلاح

رئيس تشاد يوجه صفعة قوية لـ نتنياهو

جزائري يذبح كل ماشيته ترحيبا بالأمير محمد بن سلمان

شاهد.. لأول مرة عمرو دياب بـ دبلة بصحبة دينا الشربينى وجدل جديد حول علاقتهما

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

زلزال إيران يثير فزع الكويتيين.. فيديو

تقارير: باتريس كارتيرون مرشحا لتدريب منتخب تونس

هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت

محمد داود: المساواة بين المرأة والرجل في الميراث ليست عدلا

تعرف على التخصصات المطلوبة لقبول خريجي الجامعات بالكلية الحربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

منة فضالي تبرز أنوثتها بلون شعرها الجديد ..صور

لقاء ودي بين ولي العهد السعودي وملك إسبانيا السابق .. صور

فيديو

ضبط عاطل وتاجر تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية.. فيديو
الداخلية تسعد أسرة طفل مختطف بـ 6 أكتوبر بعد تمكنها من تحريره .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه: مقابلة وزير الرياضة أعادت إليّ الروح وأنتظر تنفيذ وعوده
إخلاء 4 قرى في إيران بسبب الفيضانات .. فيديو
بطل العالم للكاراتيه: رئيس الاتحاد سبب تحولي إلى بائع كشري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟