هجوم شديد من علي جمعة ضد سعد الهلالي بسبب المواريث ..فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الميراث نظام متكامل، داعيًا الناس إلى عدم ظلم البنات، وعدم اغتصاب حقوق إخواتهن.

وأضاف "جمعة"، خلال حديثه على "سي بي سي"، موجهًا حديثه للدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن القضية ليست قضية شخصية، بل قضية أمة ودين سنسأل عنه يوم القيامة.





وتابع: ستسبب فتنة لدى الناس بكلامك، وفارق كبير بين مردود الكلام على السامع ومعنى الكلمة، مضيفًا: "فتنة ناشئة عن عدم المواءمة بين المعنى ومردود الكلمة عند الناس والناس أمانة يجب أن نحافظ عليهم يا دكتور سعد".





كان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أشاد بقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في تونس، قائلًا "صحيح فقها.. ولا يعارض كلام الله".