جمارك مطار القاهرة تضبط مستلزمات مهربة لتدبيس المعدة



بالعرض على مصطفى السيد نائب مدير الجمرك قرر تكليف نورا عبد الحميد وعلي الشرقاوي لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 410 عبوات من الدباسات التى تستخدم فى العمليات الجراحية الخاصة بعمليات تدبيس المعدة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.



قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2018 وحجز المضبوطات، وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و600 ألف جنيه.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و إبراهيم عبد اللطيف رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبوظبى اشتبه أحمد بسيونى رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصرى قادم من الإمارات.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف فتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة.