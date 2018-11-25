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رياضة

تعرّف على أرقام وتاريخ لقاءات الأهلي أمام المقاولون

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري العام.

الأهلي يدخل مباراة المقاولون تحت شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للمضي نحو تحقيق لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، والمرة الـ41 في تاريخه.

الأهلي التقى بـ"المقاولون العرب" في العديد من المباريات منذ صعود ذئاب الجبل إلى الممتاز بنهاية سبعينات القرن الماضي.

فريق المقاولون العرب سابع فريق ينجح في تحقيق بطولة الدوري الممتاز، عندما توج باللقب في موسم 1982-1983.

نرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين:

–الأهلي التقى بـ"المقاولون العرب" على مدار 70 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 49 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 6 مباريات.

–مباراة الأهلي والمقاولون التي جمعت الفريقين في 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين. وهي المباراة التي شهدت نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف “سوبر هاتريك”، كأخر لاعب في الدوري المصري يسجل "سوبر هاتريك". ولم ينجح أيٌ من لاعبي الدوري العام على مدار 16 عاما في تحقيق هذا الإنجاز.

–نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في 122 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 40 هدفًا في شباك الأهلي.

–64 لاعبًا من الأهلي سبق لهم التسجيل في شباك المقاولون العرب، يتقدمهم أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، والذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف.

–أسامة عرابي وربيع ياسين، لاعبا الأهلي في تسعينيات القرن الماضي، أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الأهلي والمقاولون العرب برصيد تسع عشرة مباراة.
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