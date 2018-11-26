أحمد أيوب يكشف عن الضرر الوحيد بعد الرحيل عن بيراميدز

تعجب أحمد ايوب، مدرب عام النادي الأهلي السابق، من الهجوم عليه بسبب العمل في نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية.



وقال ايوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لماذا يهاجمنا الجمهور بسبب العمل في بيراميدز؟".



متابعًا "تشرفت بالعمل في هذه المنظومة والتي استفدت من هذه التجربة بسبب العمل مع مدربين كبار على مستوى العالم داخل نادي بيراميدز".



واضاف أيوب "توقيت الرحيل في منتصف الموسم يصبح صعبا بسبب اكتمال الاجهزة الفنية في كافة الاندية وهذا هو الضرر من الرحيل عن بيراميدز".



وواصل أيوب "قعدت في البيت شهر بعد الرحيل عن الأهلي ومحدش كلمني قالي شكرًا على فترة وجودك في النادي، المفروض اعمل ايه علشان الناس ترضى عني؟".