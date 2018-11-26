ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد أيوب يكشف عن الضرر الوحيد بعد الرحيل عن بيراميدز

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
حمد ايوب مدرب عام
حمد ايوب مدرب عام النادي الأهلي السابق
حسن العمدة
تعجب أحمد ايوب، مدرب عام النادي الأهلي السابق، من الهجوم عليه بسبب العمل في نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية.

وقال ايوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لماذا يهاجمنا الجمهور بسبب العمل في بيراميدز؟".

متابعًا "تشرفت بالعمل في هذه المنظومة والتي استفدت من هذه التجربة بسبب العمل مع مدربين كبار على مستوى العالم داخل نادي بيراميدز".

واضاف أيوب "توقيت الرحيل في منتصف الموسم يصبح صعبا بسبب اكتمال الاجهزة الفنية في كافة الاندية وهذا هو الضرر من الرحيل عن بيراميدز".

وواصل أيوب "قعدت في البيت شهر بعد الرحيل عن الأهلي ومحدش كلمني قالي شكرًا على فترة وجودك في النادي، المفروض اعمل ايه علشان الناس ترضى عني؟".
loading...

ترشيحاتنا

بعد اختفاء دام 90 عامًا.. السفينة الملعونة تعود بأسرار جديدة

أبرزهن نجوى كرم وماجدة الرومي.. مشاهير تعرضن للعنف على يد أزواجهن

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

لقاء الخميسي تخطف الأنظار في عرض جريمة الايموبيليا

كل ما تريد معرفته عن التابلت وتشغيله في نظام التعليم الجديد.. فيديو

باع ثروته لحضور حفلات أم كلثوم .. تعرف على صاحب مقولة عظمة على عظمة يا ست

مدرب مصري يقود شباب العين السعودي للصعود إلى دوري المملكة

بطل العالم الذي تحول إلى بائع كشري يحكي تفاصيل مواجهة لاعب إسرائيلي .. فيديو

شاهد.. صور نادرة للفنانة أم كلثوم خلال رحلة علاجها بواشنطن

أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله.. فيديو

كاتب سعودي: مصر محطة رئيسية في جولة ولي العهد لهذه الأسباب

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟