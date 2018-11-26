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ابنة هند رستم تكشف أسرار حياة الراحلة قبل وفاتها ووصيتها قبل الموت .. فيديو

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:49 ص
طارق موسى
كشفت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، تفاصيل لقاء الفنانة الراحلة بالشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، موضحة أن المذيع أحمد فراج استضاف الشعراوى في برنامجه وطلب من الفنانة أن تقابله، وبالفعل حضرت لقاء الشعراوى واستمعت لشرحه في تفسير القرآن الكريم .

وأضافت خلال لقائها الإعلامية إيمان الحصرى على قناة دى ام سى أن هند رستم قامت بأداء مناسك العمرة والحج، وأوصت قبل رحيلها بخروج جثمانها من مسجد السيدة نفيسة قبل وفاتها، وفي آخر أيامها زهدت في الحياة ولم تكن تخرج كثيرا، رغم أنها لم ترتد الحجاب .

واوضحت ان هند رستم تزوجت من الدكتور محمد فياض طبيب النساء والولادة الشهير في مصر وكان ذلك في 1960، واستمرت في العمل بالفن لمدة 15 عاما ثم اعتزلت الفن وتفرغت لرعاية الأسرة .
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