رئيس السكة الحديد يتفقد محطة الشرق وكوبرى الليمون.. صور

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الاثنين، محطة الشرق وكوبرى الليمون وبرج الإشارات الرئيسى بمحطة القاهرة (برج الشمال والجنوب) لمتابعة التجهيز اليومي للقطارات وانتظام حركة مسيرها وكذا انتظام العاملين وطوائف التشغيل على أرصفة المحطات وشبابيك التذاكر.



ووجه رسلان، خلال تفقده عددا من القطارات، المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش وخدمة العملاء بضرورة التواجد المستمر واستصحاب القطارات للعمل على تنمية إيرادات الهيئة، كما شدد على أعمال النظافة بالمحطات وداخل القطارات بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.



وطالب المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش بضرورة التواجد فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات.



وأكد رئيس الهيئة، ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمة من انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى النظافة بالمحطات والقطارات وإرضاء العميل خلال الفترة القليلة المقبلة.