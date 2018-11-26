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أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: ممتنون للإمارات لسرعة حل قضية الجاسوس

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "إننا ممتنون للامارات لسرعة حل قضية ماثيو هيدجز"، حسبما ذكرت صحيفة النشرة اللبنانية.

وجدير بالذكر أن السلطات ​الإماراتية قد أصدرت، اليوم​، عفوًا رئاسيًا بأثر فوري عن البريطاني ماثيو هيدجز الموقوف بتهمة ​التجسس​.

ويأتي العفو ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للبلاد، على أن يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.
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