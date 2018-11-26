وزير الخارجية البريطاني: ممتنون للإمارات لسرعة حل قضية الجاسوس

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت "إننا ممتنون للامارات لسرعة حل قضية ماثيو هيدجز"، حسبما ذكرت صحيفة النشرة اللبنانية.
وجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية قد أصدرت، اليوم، عفوًا رئاسيًا بأثر فوري عن البريطاني ماثيو هيدجز الموقوف بتهمة التجسس.
وجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية قد أصدرت، اليوم، عفوًا رئاسيًا بأثر فوري عن البريطاني ماثيو هيدجز الموقوف بتهمة التجسس.
ويأتي العفو ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للبلاد، على أن يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.