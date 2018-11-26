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فن

في ذكرى رحيل عامر منيب.. ابن شقيقه يطرح كليب مفيش كلام يتقال

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
في ذكرى رحيل الفنان عامر منيب، التي تحل اليوم، الاثنين، 26 نوفمبر، طرح خالد منيب، ابن شقيق الفنان الراحل، منذ يومين، كليبا جديدا بعنوان «مفيش كلام يتقال» ليحيي ذكرى عمه السابعة.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع خالد منيب، وإخراج عماد قاسم.

تقول كلمات الأغنية «مفيش كلام يتقال فراقك كان صعب علينا.. وأدينا اهو في حال منتحسدش عليه من غيرك.. واقول إيه أنا.. حغنيلك أنا، حغنيلك أنا».
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