قطر تستفز الولايات المتحدة ودول الخليج بقرار جديد لصالح إيران

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، أنها بصدد التوسع في عملياتها في إيران.



وقالت قناة "فرانس24"، أن هذا الإعلان يأتى رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والاتهامات الخليجية أن الدوحة قريبة جدا من طهران، وقالت الشركة في بيانها إنها ستبدأ رحلات لمرتين أسبوعيا، إلى أصفهان، ابتداء من فبراير 2019، فيما ستزيد الرحلات الحالية إلى شيراز وطهران في يناير 2019.



وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن الرحلات الأخيرة دليل إضافي على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران.



وأشارت القناة إلى أن الباكر قال في الشهر الماضي، إن الرحلات مع إيران ستستمر رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تشنها واشنطن على طهران.



وأكدت الولايات المتحدة مرارا أنها ستفرض عقوبات على أي شركة أمريكية أو أجنبية تواصل تعاملها مع إيران، ما دفع الشركات الكبرى مثل "فرانس إير"، و"كي إل إم" والخطوط الجوية البريطانية إلى وقف الرحلات إلى إيران



