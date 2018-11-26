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توك شو

تامر أمين يتعاقد مع قناة النهار

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:30 م
صدى البلد
توك شو
أعلنت شبكة قنوات النهار برئاسة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تعاقدها مع الإعلامى تامر أمين، في ضوء الخطة البرامجية الجديدة لتقديم منتج إعلامي متميز.

وأوضحت القناة أن تامر أمين، سيقدم برنامج آخر النهار من يوم الاثنين لـ الخميس من كل أسبوع بينما يقدم الإعلامي الكبير محمود سعد حلقات برنامج اخر النهار (باب الخلق) من الجمعة للأحد.

وسيقدم الإعلامي معتز الدمرداش ، برنامج جديد اجتماعي فني يذاع مرة أسبوعيا على شاشة النهار اعتبارا من الدورة الجديدة.
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