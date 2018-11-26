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أخبار العالم

ماي محذرة البرلمان البريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي الحل الأفضل

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 06:36 م
تيريزا ماي
تيريزا ماي
حسام رضوان
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن خطة حكومتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أفضل اتفاق متاح.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت ماي للبرلمان إن الاتفاق الحالي هو أفضل اتفاق متاح وأن قائد الاتحاد الأوروبي (رئيس المفوضية الأوروبية)، جانت كلود يونكر قال ذلك أيضا.

وحذرت ماي من أن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في حال لم يمرر هذا الاتفاق، وأنه لا يمكن أن تكون هناك صفقة من دون مساندة.

وأضافت أن الشعب البريطاني يطالب النواب أن يبرموا اتفاقا ويسمحوا للبلاد بالتوحد.

وتابعت أن الصفقة تتضمن شراكة أمنية وثيقة ومتبادلة، وأنه قيل للمملكة المتحدة إنها ستعامل مثل أي دولة أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وأن الصفقة تنص على مزيد من التعاون أكثر ما هو متاح لبلدان أخرى. وتقول إنها ستفتح الطريق أمام المملكة المتحدة للمشاركة في برامج مثل "SIS II".

وأكدت أنه بموجب الاتفاق، ستكون المملكة المتحدة قادرة على فتح صفقات تجارية جديدة لأول مرة منذ 40 عاما.
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