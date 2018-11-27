شاهد.. اختبار إسعاد يونس لـ دينا الشربيني في ربط الكرافت

علَّمت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة دينا الشربيني، كيفية ربط "الكرافت" على الهواء، قائلة: "عاوزة أطمن عليكي في بيت العدل".



وقلدت الشربيني، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، إسعاد يونس في ربطة الكرافت، قائلة: "أنا خايفة أطلع غبية"، وعند الانتهاء من ربطها؛ سخرت منها إسعاد يونس: "عاملة زي كرافتة يونس شلبي".



وأعادت "الشربيني" ربطها مرة أخرى، الأمر الذي أثار سخرية إسعاد يونس: "ده كده مش كرافته، دي فردة شراب".

