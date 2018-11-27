ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. اختبار إسعاد يونس لـ دينا الشربيني في ربط الكرافت

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:13 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
علَّمت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة دينا الشربيني، كيفية ربط "الكرافت" على الهواء، قائلة: "عاوزة أطمن عليكي في بيت العدل".

وقلدت الشربيني، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، إسعاد يونس في ربطة الكرافت، قائلة: "أنا خايفة أطلع غبية"، وعند الانتهاء من ربطها؛ سخرت منها إسعاد يونس: "عاملة زي كرافتة يونس شلبي".

وأعادت "الشربيني" ربطها مرة أخرى، الأمر الذي أثار سخرية إسعاد يونس: "ده كده مش كرافته، دي فردة شراب".
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم: امتحان واحد فى التيرم لأولى ثانوي ولن نحتسب درجاته

والدة بسملة ضحية التنمر تكشف تفاصيل الواقعة

مصطفى يونس: الأهلى ظلم كارتيرون.. وهذه رسالتى لمجلس المصرى

دينا الشربيني تكشف كواليس حياتها الشخصية مع صاحبة السعادة.. فيديو

إليسا تكشف حقيقة القبض عليها بتهمة تحويل 300 مليون دولار من لبنان

المصريون يشعلون تويتر استقبالا لولي العهد السعودي

قطر تستفز الولايات المتحدة ودول الخليج بقرار جديد لصالح إيران

مدافع الزمالك السابق يكشف تفاصيل سهرته مع الحضري قبل مباراة مصر والسنغال

عاجبني لون بشرتي.. بسملة بطلة واقعة التنمر تتحدث لـ صدى البلد.. والمُدرس يرد

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

مميش: خط السكة الحديد الإسرائيلي معدوم الأثر على قناة السويس

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

حيلة شيطانية.. خليل البواب خطف ياسين وباعه على فيس بوك بـ60 ألف جنيه ..صور

وزير التربية والتعليم يزور القليوبية.. شوقى يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بتكلفة 6 ملايين جنيه.. ويتفقد فصول رياض الأطفال ويستمع لآراء أولياء الأمور

فيديو

القومي للسكان: عدد الأطفال الذين يولدون سنويا في مصر يضاهي مجموع دول مجاورة.. فيديو
أشرف رشاد: لا خلاف بين رياضة النواب واللجنة الأولمبية.. فيديو
حسام عبد الغفار: 18 مليون مريض و800 ألف عملية جراحية في المستشفيات الجامعية سنويا .. فيديو
وزير التعليم عن بسملة ضحية التنمر: هقابلها عشان أقولها إنتي جميلة.. فيديو
وزير التعليم يحدد موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟