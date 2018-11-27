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فن

ماريتا الحلاني في أول لقاء إذاعي بمصر.. غدا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل الفنانة الشابة ماريتا عاصي الحلاني، ضيفة على برنامج "السيرك" الذي يقدمه باسم كميل على راديو "إينرجي"، غدا الأربعاء 28 نوفمبر، في تمام الرابعة عصرا، وهو أول لقاء إذاعي لـ"ماريتا" في مصر.

وتتحدث ابنة النجم اللبناني ذات الـ 21 عاما، عن علاقتها بالغناء وحبها له منذ الطفولة، وعن الانطلاقة المبكرة لمشوارها الفني من خلال أغنيات "يلا نفرح" و"شو بدك" و"خايفة أنام" و"تلاقينا" و"ناسيني"، كما تغني بعض أعمالها خلال الحلقة.
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