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حوادث

27 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة 319 متهما لإدراجهم بقوائم الإرهاب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:19 م
صدى البلد
محمد عبدالله
حددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر كأولى جلسات نظر طعن متهمين قضية اعتناق أفكار تكفيرية أمام دائرة الخميس بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسان بالمحكمة، بإدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية التي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية. 

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.‎
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